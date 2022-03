news

Raccolta straordinaria di farmaci per l'Ucraina. I centri di Raccolta

La Comunità di Sant'Egidio sta preparando nuovi carichi di aiuti per l'Ucraina. Tra le richieste più urgenti c'è quella di farmaci. Per questo abbiamo avviato una raccolta straordinaria. In questa pagina trovate la lista dei farmaci necessari e dei punti di raccolta (in continuo aggiornamento) dove possono essere portati.

Cosa raccogliere

- Antibiotici orali, iniettabili e in crema

- Antinfiammatori/ antidolorifici: orali, iniettabili e creme

- Antipiretici: orali e iniettabili

- Antiemorragici

- Adrenalina con temperatura di conservazione 25 gradi

- Antiipertensivi/vasodilatatori orali, iniettabili e transdermici

- Anti-colesterolo (statine)

- Anestetici iniettabili

- Antiaggreganti

- Antiemetici orali e iniettabili

- Antistaminici

- Antispastici gastroenterici, urinari, orali, iniettabili

- Broncodilatatori e cortisonici spray

- Cortisonici: orali e iniettabile

- Disinfettanti: soluzione a base di iodopovidone, acqua ossigenata, alcool, soluzioni a base di clorexidina

- Diuretici orali/iniettabili

- Decongestionanti nasali/ prodotti per raffreddamento

- Farmaci per la tiroide

- Fluidificanti orali

- Gastroprotettori e antiulcera (es. gaviscon, pantoprazolo)

- Ipoglicemizzanti orali

- Integratori per malnutrizione

- Prodotti ginecologici (lavande, ovuli, pomate)

- Soluzioni da perfusione (fisiologica, glucosio, calcio gluconato, ringer, magnesio solfato

- Strumentario vario: forbici/pinze/portaaghi. Materiale da sutura steristrip

- Siringhe

- Garze medicate e pomate per ferite e ustioni

- Garze sterili, bende di cotone ed elastiche, ovatta

Come raccogliere e consegnare ai punti di raccolta

- Privilegiare le donazioni di farmaci integri che possono essere inviati subito.

- Se non sono in confezioni chiuse e sigillate, devono essere controllati accuratamente e sempre messi in scatole.

- La scadenza, che sia almeno nel 2023. Per i farmaci da spedire all’estero la scadenza infatti non dovrebbe essere inferiore ai sei mesi dall’invio

- Lo stato di conservazione (per es. che la confezione non sia venuta a contatto con umidità)

- Nel caso di confezioni di liquidi quali ad es. sciroppi, gocce, gocce oftalmiche, soluzioni per infusione e spray, come anche tutte le creme, qualora fossero state già aperte non si possono utilizzare, indipendentemente dalla validità della scadenza e dalle condizioni.

- Si raccomanda di tenere i farmaci in un luogo asciutto e ad una temperatura non superiore ai 24 gradi.

- Non raccogliere farmaci che vanno tenuti in frigo (per es. l’insulina) perché non si può garantire l’integrità del farmaco.

Centri di raccolta

ROMA

Centro (zona Porta Portese)

Via Barisano da Trani 26 - Lunedì ore 9-12, Giovedì ore 16-18

Tuscolano

Piazza dei Consoli 16 - Martedi e giovedì ore 17-19

Torrenova

Via della tenuta di Torrenova 114

Mercoledì dalle 17.30 alle 19

Venerdì dalle 16.30 alle 18

Domenica dalle 15 alle 17.30

Eur-Laurentino

Via Francesco lanza, VI ponte - giovedì ore 17-19

Piazzale Konrad Adenauer, 1 - sabato ore 10-12,30



Trullo

Via del Monte delle Capre 23, pal A, piano 3

Lunedì ore 9,00 - 11,00

Mercoledì ore 16,30 - 18,30

Venerdì ore 16,30 - 18,30