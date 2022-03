news

A Vysne Nemecke, confine tra Slovacchia e Ucraina, Andrea Riccardi e la Comunità della Slovacchia incontrano i profughi in fuga dalla guerra

Un flusso costante di donne, bambini, anziani è quello che passa dalla frontiera di Vysne Nemecke al confine tra Ucraina e Slovacchia. Il passaggio continua anche di notte. Un crocevia dove sfila, ininterrotta, la sofferenza dignitosa, di tanti ucraini e soprattutto ucraine.

Sui loro volti, preoccupati compare qualche sorriso per l'accoglienza ricevuta e per la sensazione di essere finalmente al sicuro. Tanti i bambini con i loro giocattoli in mano, che si attaccano alle gambe dei genitori.

Andrea Riccardi, che si è recato in questi giorni al confine tra la Slovacchia e l'Ucraina, descrive alcuni incontri: "Un anziano ci guarda e poi esclama - sono Artur, io sono armeno -. È scappato da Kiev ma è originario di Erevan. È con la sua famiglia. Una donna anziana non riesce a trattenere le lacrime. Sua nipote, una bambina di 6-7 anni con un peluche sotto il braccio, e che le sta accanto, la guarda, sembra volerla consolare.

Poche ore fa è arrivata anche una donna con 12 bambini. Non sono tutti figli suoi, ma le sono stati affidati da altre famiglie perché li portasse fuori dall'Ucraina. Le nostre Comunità accolgono, orientano, ospitano a casa loro e trovano ospitalità per i profughi ucraini. È una rete di protezione che coinvolge Sant'Egidio in Slovacchia, Cechia, Italia... Una donna alla quale siamo riusciti a trovare un alloggio ci scrive un sms: grazie per quello che fate e perché soprattutto grazie a voi ancora posso sperare nell'umanità".

