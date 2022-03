news

A Milano famiglie pronte ad accogliere i profughi ucraini: la Comunità di Sant'Egidio mette insieme offerte di aiuto e richieste

A Milano e dintorni iniziano le prime storie di accoglienza, con la mediazione di Sant'Egidio. Attiva anche la raccolta di farmaci da inviare in Ucraina

Sono spesso legami familiari con chi è già in Italia da tempo a condurre molti profughi ucraini in Italia, però non tutti trovano subito ospitalità presso i parenti. A Monza, la famiglia di Emanuela Zannin ha deciso di stringersi per un po’ di tempo – sono in tre, lei, il marito e la figlia di 5 anni – hanno liberato una stanza per accogliere una nonna con i nipoti di tre e sette anni. A fare da ponte è stata la Comunità di Sant’Egidio di Milano, a cui Emanuela si è rivolta per farsi coraggio e accogliere chi come loro ha bisogno urgente in questo momento di ospitalità, prima di poter trovare una nuova sistemazione con il resto della famiglia. Già 60 famiglie di Milano e dintorni hanno segnalato alla Comunità dei posti per accogliere: una casa o anche una stanza. È disponibilità a convivere e a trovare modi per capirsi superando le difficoltà linguistiche. I bambini hanno familiarizzato subito con la figlia di Emanuela – racconta la madre in un’intervista su Radio Popolare. La nonna fa più difficoltà: attraverso internet è in contatto con chi è rimasto in Ucraina, segue le notizie, vede le case abbandonate e saccheggiate.



Sono giorni in cui istituzioni e associazioni si adoperano per accogliere e risolvere questioni burocratiche. Sant’Egidio, oltre ad aiutare con i documenti, cerca di abbinare le offerte di aiuto con le esigenze, anche per inviare sostegno a distanza. A Milano, come in tante altre città Italiane, la Comunità raccoglie farmaci da inviare in Ucraina.



Per offrire aiuto è possibile contattare la Comunità e contribuire per l’invio di aiuti economici.

COME AIUTARE

DONAZIONE ONLINE

RACCOLTA DI FARMACI

firma e diffondi l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perchè cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Per informazioni CONTATTACI