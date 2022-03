appuntamento

A Würzburg il ricordo del bombardamento della città il 16 Marzo 1945 si fa appello e preghiera per la pace nelle città colpite dalla guerra in Ucraina e nel mondo

Dalle ore 15:00 all'Unterer Markt le colombe della pace con bambini e giovani - Alle ore 19:00 nella Marienkapelle preghiera per la pace

Nel giorno in cui a Würzburg si ricorda il bombardamento e la distruzione della città il 16 Marzo 1945 volgiamo il pensiero alla martoriata città di Mariupol in Ucraina e a tutte le città dell'Ucraina e del mondo in cui si soffre per la guerra.

Alle ore 15:00 bambini e giovani sono invitati a realizzare e portare con sé una colomba della pace da mostrare durante l'evento. Nell'occasione saranno raccolte offerte per i profughi dell'Ucraina.

Alle ore 19:00 ci raccogliamo nell'adiacente Marienkapelle per portare davanti a Dio i nomi dei paesi in guerra e chiedere il dono della pace per l'Ucraina e per il mondo.