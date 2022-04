news

Il premio alle Scuole della Pace di Sant'Egidio di Berlino: un riconoscimento e un impegno che cresce

A Berlino, nel quartiere di Neukölln, Sant’Egidio ha aperto una nuova sede, presso la chiesa di St. Eduard. Qui si è tenuta la celebrazione del 54° anniversario della Comunità, presieduta dall’arcivescovo, Heiner Koch, con la partecipazione di tanti giovani e anziani, di poveri, dei bambini della Scuole della Pace e delle loro famiglie, e di tanti ucraini giunti in questi giorni e accolti da Sant’Egidio.

Al termine della cerimonia un bambino della Scuola della Pace ed una giovane di Sant’Egidio hanno ricevuto dalla presidente del Consiglio diocesano, Karlies Abmeier, il premio diocesano per l’integrazione, conferito ai progetti che promuovono la convivenza di persone di culture, lingue e religioni diverse, e assegnato quest’anno alle Scuole della Pace.

In questo tempo di guerra diventa più chiaro quanto sia importante l'educazione alla pace in una città multietnica come Berlino, specialmente in un quartiere come Neukölln, dove è nata la prima Scuola della Pace, che è presente ora in vari quartieri e ultimamente si impegna nell’integrazione dei bambini ucraini.

"Questo premio rappresenta per la Comunità di Sant'Egidio di Berlino un riconoscimento e una responsabilità", ha dichiarato Tobias Müller, a nome dei Giovani per la Pace.