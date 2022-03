news

Colpita a Kiev la sede dei Giovani per la Pace dall'esplosione di un missile

Questa mattina alle 6, frammenti di un missile hanno colpito la sede di Sant'Egidio e un palazzo vicino. E' un locale parzialmente seminterrato dove, dall'inizio della guerra, si sono rifugiati a vivere due giovani, una famiglia della scuola della pace composta di 3 persone e una persona con disabilità evacuata dall’istituto in cui viveva. Non ci sono feriti tra le persone rifugiate.

Qui dal 2019, i Giovani per la Pace si riunivano per gli incontri e la preghiera; si prepara il cibo che viene distribuito ai poveri di strada nel giro alla stazione centrale di Kiev; si tengono la Scuola della Pace e il Laboratorio d’Arte degli Amici. Dall'inizio della guerra è utilizzato come uno dei luoghi di rifugio.