news

Ogni vita è sacra. Come una bandiera della pace il lembo del mantello di Saul. Meditazione di Andrea Riccardi sulla Bibbia (1Samuele 24, 2-12)

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

14 marzo 2022, Basilica di Santa Maria in Trastevere



Andrea Riccardi



1Samuele 24, 2-12

2Quando Saul tornò dall'azione contro i Filistei, gli riferirono: "Ecco, Davide è nel deserto di Engàddi". 3Saul scelse tremila uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle Rocce dei Caprioli. 4Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. 5Gli uomini di Davide gli dissero: "Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: "Vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico: trattalo come vuoi"". Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul, senza farsene accorgere. 6Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. 7Poi disse ai suoi uomini: "Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore". 8Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via.

9Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: "O re, mio signore!". Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. 10Davide disse a Saul: "Perché ascolti la voce di chi dice: "Ecco, Davide cerca il tuo male"? 11Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna; mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: "Non stenderò le mani sul mio signore, perché egli è il consacrato del Signore". 12Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano: quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te; invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla.



Spesso nella Bibbia incontriamo racconti di guerra e di violenza. Si dice che la Bibbia sia un libro di guerra, ma non è così. La guerra fa parte della storia, anche purtroppo ai nostri giorni nonostante la predicazione cristiana. Perché nella Bibbia ci sono tanti messaggi di pace, non solo il vangelo, ma anche tante parole delle scritture ebraiche, quali quelle ascoltate.

La lotta folle di Saul, impazzito contro Davide, con tremila uomini valenti si mette alla ricerca di un fuggitivo con un gruppo di amici. Questi si nascondono in una caverna ed ecco, per caso, Saulo si viene a trovare proprio in essa. Una vera fortuna, lo si può uccidere e finire la guerra folle che il re fa al cantore di Israele.

I suoi amici sono convinti che sia un dono di Dio e che bisogna profittare di quella vittoria che Davide ha in pugno, potendo assassinare l’avversario. Ecco il giorno in cui il tuo Signore ti dice: Ecco, vedi, metto nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Ma non era il nemico, era Saul. C’era una lunga storia tra loro: Mi guardi il Signore dal fare una cosa simile al mio signore, al consacrato del Signore.

Davide è braccato, sa dell’odio folle di Saul per lui. Ci sono due salmi nel salterio, il 57 e il 142, intitolati “Quando era nella caserma”, che ci dicono la disperazione di Davide in quei momenti: Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo dell’angoscia. Dice il salmo 142. E Davide, il fuggitivo, nella caverna prega e si affida al Signore: Strappa dal carcere la mia vita.

Così, Davide prega, si affida al Signore e non uccide Saul. Taglia solo un lembo del mantello e il lembo del mantello diventa una bandiera di pace che Davide sventola dopo che Saul è uscito dalla grotta e si è allontanato.

Perché ascolti la voce di chi dice: Davide è la tua rovina? Ecco i tuoi occhi hanno visto che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani nella caverna, guarda, padre mio, il lembo del tuo mantello nella mia mano. Mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, perché la mia mano non si stenderà su di te.

Questi sono ragionamenti di pace che Saul, accecato dal suo odio, non vuole ascoltare. Soprattutto, Davide riconosce la sacralità della vita del re. Ed è un coraggioso, che non teme lo scontro, come fin da giovane aveva mostrato col gigante Golia. Chi ha fiducia in Dio ed è coraggioso è un uomo di pace.

Ma perché considerare Saul un nemico? Perché lo odia? Perché ucciderlo? Quante persone sono state considerate nemiche, sono state uccise in questi giorni, inermi e indifese.

Uccidere è niente, pur di conquistare qualcosa e la violenza semina paura. Ho visto tanti rifugiati che lasciano l’Ucraina, donne e bambini con poche cose, dignitosi, camminando dignitosi verso un futuro che non conoscono, fidandosi solo degli altri, che non conoscono. Fuggono distruzione e morte, le donne lasciano i loro uomini e cercano pace, con i loro bambini strappati dal padre e dalla casa, in fondo orfani di qualcosa. E le donne ci dicono che la guerra è un grande male e lo è per tutti, per chi vince e per chi perde.

Vorremmo sventolare come una bandiera della pace il lembo del mantello di Saul, dicendo che ogni vita è sacra. Ogni vita è sacra, non solo quella del re. Ogni uomo, ogni donna, ogni anziano, ogni bambino sono dei consacrati. Molti lo sono stati, consacrati, con il medesimo battesimo, compiuto nello stesso rito e con lo stesso crisma dopo il battesimo, come avviene in Oriente.

Il crisma consacra tutti i fedeli come fossero un re, come fossero un popolo regale anche se sono ridotti a profughi. Ma nella loro dignità di profughi c’è qualcosa di regale. Ogni vita è in sé consacrata, guai a chi la tocca, insegna il re Davide. E la bandiera è quella di Davide, un lembo del mantello.

Salva, Signore, allora, il popolo dei tuoi consacrati. Proteggilo!

Abbiamo cantato oggi nel salmo, che casualmente o provvidenzialmente è stato cantato oggi da noi: Liberami dal sangue Dio, Dio mio salvezza. E’ il salmo 50, è il canto di Davide, il miserere.

All’inizio della guerra, nel 1940, monsignor Roncalli, di fronte alla catastrofe mondiale, meditava questo salmo e scriveva: Il mondo è intossicato di nazionalismo malsano sulla base di razza e sangue, in contraddizione con il vangelo. Soprattutto su questo punto, che è di bruciante attualità, libera me de sanguinibus, Deus. E qui – continua Roncalli – torna bene Deus sallutis meae, Dio della mia salvezza. Il salvatore Gesù, che morì per tutte le nazioni, continua, senza distinzioni di razza e di sangue, divenuto primo dei fratelli della nuova famiglia costruita sopra di lui e sopra il suo vangelo.

Salvaci, Signore, dallo spargimento del sangue e preserva il popolo dei tuoi poveri e dei tuoi umili da te consacrato. Amen.