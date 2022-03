news

Aiuti all'Ucraina: all’ospedale pediatrico di Stryj il carico di latte in polvere inviato dall'Italia. Un altro convoglio in viaggio per Kharkiv

Il secondo carico di aiuti inviato dall'Italia a Leopoli, è stato smistato e viene distribuito in questi giorni in diverse località dell'Ucraina.

Un ingente quantitativo di latte in polvere e cibo per neonati (12 pallet) è stato consegnato all'ospedale pediatrico di Stryj e altrettanto è in viaggio per Kharkiv, la città al confine con la Russia, dove sono in corso pesanti bombardamenti.

