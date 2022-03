news

A Lomè, in Togo, un'assemblea con Sant'Egidio per dire “No alla guerra”

Sabato 19 marzo, nella sala Agora Senghor, al centro di Lomé,la capitale del Togo, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato una manifestazione per la pace in Ucraina e in tutte le regioni toccate dai conflitti in Africa, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti universitari e liceali della capitale.

Il titolo, “No alla guerra, amici dei poveri, costruttori di pace” è stato il filo conduttore degli interventi, accompagnati da alcune testimonianze su come ognuno può aprire vie di pace in società segnate da tante “guerre sociali", a partire dall’amicizia con i poveri, gli anziani soli, i bambini di strada, i detenuti delle prigioni africane.