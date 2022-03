news

Il 24 marzo, la veglia diocesana di preghiera in ricordo di chi in questi ultimi anni ha offerto la vita per il Vangelo. Presiede il Card. Angelo De Donatis. VIDEO

Giovedì 24 marzo, nella basilica di San Bartolomeo, luogo memoriale dei Nuovi Martiri, si tiene la Veglia di Preghiera della diocesi di Roma, in ricordo di coloro che in questi ultimi anni hanno offerto la vita per il Vangelo, presieduta dal Cardinale Vicario Angelo De Donatis.



VIDEO

LIBRETTO DELLA VEGLIA DI PREGHIERA >>