Un nuovo carico con gli aiuti per l'Ucraina raccolti da Sant'Egidio è partito con un tir della Protezione Civile del Lazio

È partito un carico di aiuti raccolti dalla Comunità a Roma per l’Ucraina: 35 pallet con 16 tonnellate di aiuti. Medicinali per gli ospedali, abbigliamento, scarpe, pannolini per bambini, passeggini, carrozzine per bambini e garze. Tutto materiale nuovo raccolto in breve tempo che si prevede raggiungerà venerdì 25 marzo il magazzino della Comunità di Sant’Egidio a Leopoli da dove sarà inviato nei luoghi di maggior bisogno. Il materiale viaggerà sui mezzi del Corpo Regionale Intervento Rapido Lazio con cui la Comunità ha recentemente firmato un protocollo d'intesa per intervenire nelle situazioni di crisi umanitarie.

Anche dalla Repubblica Ceca un altro carico giungerà a Leopoli: una donazione di piatti e posate destinate al punto di sosta per i profughi interni aperto in una sede della Comunità.

Emergenza Ucraina: cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare »





Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI