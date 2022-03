news

La visita del Presidente della Repubblica del Burundi a Sant'Egidio

Sabato 26 marzo il Presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, accompagnato dalla Première dame e dal Ministro degli affari esteri burundese, ha fatto visita alla Comunità di Sant'Egidio.

In un lungo e cordiale colloquio con Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, il Presidente Ndayishimiye ha ringraziato per la lunga storia di amicizia e solidarietà tra la Comunità di Sant'Egidio e il Burundi, dalle trattative di pace di Arusha fino al lavoro quotidiano in favore dei poveri e dello sviluppo.