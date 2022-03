appuntamento

"Cessate il fuoco", una puntata di "Presa Diretta" in onda lunedì 28 marzo alle 21.20 su Rai 3. In studio Andrea Riccardi

La guerra in Ucraina sarà al centro della puntata di PresaDiretta, intitolata "Cessate il fuoco", in onda lunedì 28 marzo alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Riccardo Iacona ne discuterà in diretta con Andrea Riccardi fondatore di Sant’Egidio, Comunità che da sempre intraprende iniziative diplomatiche sui fronti di guerra in tutto il mondo, promuove corridoi umanitari ed è attiva sul campo in Ucraina con moltissime iniziative di aiuto alla popolazione e agli ospedali.