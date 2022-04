appuntamento

"Sì alla pace, no alla guerra!" Assemblea e corteo a Padova il 2 Aprile con i Giovani per la Pace

Dalle ore 10:30 al Cinema MPX, via Bonporti 22

I Giovani per la Pace di Padova si danno appuntamento il 2 Aprile alle 10.:30 al Cinema Multisala Mpx, in via Bonporti 22, insieme a 550 studenti delle scuole superiori. Altrettanti si collegheranno via Zoom da scuola.

All'assemblea, dal titolo "Sì alla pace, no alla guerra! ", interverrà Mirko Sossai, professore di Diritto Internazionale all'Università di Roma Tre, insieme ad alcune voci e testimonianze dell'impegno che si sta portando avanti per la pace e l`accoglienza dei profughi, tra cui quella di una giovane volontaria in diretta dalla Polonia.

I Giovani per la Pace, a conclusione dell'assemblea, andranno in corteo fino a Palazzo Moroni per consegnare ai rappresentanti della città un appello di Pace e per ascoltare le parole del sindaco Sergio Giordani, e di Alessandra Coin, responsabile di Sant'Egidio in Veneto.

Nel corso della manifestazione verrà proposto a tutti i padovani di aderire ad un gesto simbolico per chiedere l'immediato cessate il fuoco e la fine delle ostilità: indossare un foulard/fazzoletto bianco per dire "no alla guerra".