Il lavoro dei due nuovi centri di Sant'Egidio a Leopoli e Ivano-Frankivsk in un video

Servizio di La7

Anche a Leopoli la Comunità di Sant'Egidio è un riferimento per chi ha bisogno, la capitale occidentale dell'Ucraina non si sottrae alle emergenze umanitarie. La risposta è la solidarietà, ogni giorno si distribuiscono aiuti a chi soffre. Yuriy ci racconta, in questa intervista per La7, il lavoro della nostra Comunità e la situazione della città.

VIDEO

Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI