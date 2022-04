news

7 aprile, Giornata Mondiale della Salute: 20 anni di programma DREAM in Africa #WorldHealthDay

In occasione della Giornata mondiale della Salute, la direttrice di DREAM Paola Germano racconta i progressi sanitari fatti dal programma in 20 anni di presenza in Africa.



Il Programma DREAM, nato per la prevenzione e il trattamento dell’AIDS, del virus HIV e la sua “strage silenziosa”, ha messo a frutto la sua esperienza per la cura di altre malattie. Nella pandemia di Covid-19 DREAM ha applicato i suoi standard sanitari per garantire la vaccinazione, grazie ai sostenitori, molti dei quali coinvolti nella raccolta fondi istituita da Coop che ha permesso di raggiungere migliaia di beneficiari in Africa.



Dal centro DREAM di Zimpeto, visitato da papa Francesco nel suo viaggio in Mozambico nel 2019, Paola Germano pone l’accento sull’importanza della diffusione di una cultura della salute, per evitare che le risposte della scienza e della medicina siano vanificate dalle fake news: una sfida che il programma affronta dai suoi inizi, per salvare il maggior numero di vite.



Intervista a Paola Germano, direttrice del Programma DREAM