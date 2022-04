news

Continua l'impegno di Sant'Egidio a Praga: accoglienza e sostegno ai profughi dell'Ucraina

La Repubblica Ceca è tra i paesi più vicini all'Ucraina. Attraverso la Slovacchia o la Polonia molti profughi ucraini stanno giungendo nel paese e, ad oggi, sono circa 260.000 coloro che hanno chiesto protezione temporanea.



La Comunità di Sant'Egidio di Praga, oltre a fornire sostegno a chi arriva, sta anche offrendo aiuto a circa cento persone - quasi tutte donne e bambini - che alloggiano provvisoriamente in un centro di accoglienza e che a breve saranno trasferite in alloggi definitivi. La Comunità continuerà a prendersi cura di queste famiglie per tutto il tempo che rimarranno nel paese.



Il 6 aprile è stato per tutti loro un giorno più sereno. Le famiglie sono state invitate dalla Comunità ad un picnic in un parco nei pressi di Praga. È stata una giornata di amicizia e di vicinanza. Ludmila, 77 anni, ha parlato di “una giornata benedetta” e, commossa, ha espresso la sua gratitudine per “il primo giorno di gioia” dopo tanto dolore.



Al termine del picnic, gli ospiti hanno ricevuto in dono capi di abbigliamento di grande qualità, offerti dalla società “Giorgio Armani”.

Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI