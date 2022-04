news

In questo Venerdì Santo seguiamo la croce di Gesù sulle strade del mondo: le Vie Crucis con Sant'Egidio

In questo Venerdì Santo si è fatta memoria della passione e morte di Gesù sulla croce. In tanti luoghi del mondo giovani, bambini, anziani hanno percorso la Via Crucis con la Comunità di Sant'Egidio. Ecco alcune immagini dall'Italia e dal mondo

GUARDA LA FOTOGALLERY >>