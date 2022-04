news

Cristo è risorto, veramente è risorto! Le liturgie di Pasqua con Sant'Egidio nel mondo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Cristo è risorto, veramente è risorto!", il canto della resurrezione di Gesù è risuonato in tutto il mondo in questa domenica di Pasqua. Dall'Asia all'Africa, passando per l'Italia, ecco alcune immagini delle liturgie di Pasqua con la Comunità di Sant'Egidio.

FOTOGALLERY >>