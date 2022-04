news

"Sì alla pace, no alla guerra" in Ucraina e nel resto del mondo. A Novara manifestazione dei Giovani per la Pace

In piazza Duomo a Novara la Comunità di Sant’Egidio e i Giovani per la Pace continuano a manifestare per dire “sì alla pace, no alla guerra” in Ucraina e in tutto il mondo. All'evento del 20 aprile hanno partecipato studenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno ascoltato canzoni per la pace e testimonianze, come quella di Issraa, giovane siriana di Aleppo che, nel servizio del TGR Piemonte, ha raccontato le conseguenze della guerra sulla sua vita.

VIDEO - TGR PIEMONTE