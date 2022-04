news

Il 22 Aprile in occasione dell'Earth Day 2022 a Roma dalla Nuvola di Fuksas la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet

Dalle ore 14 al panel "Ponti sul Mediterraneo" partecipano Marco Impagliazzo, Emanuela C. Del Re, Alberto Negri e Marica Di Pierri

Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, l’Earth Day, nata nel 1970 negli Stati Uniti. Quest'anno sono 52 anni, l'evento, sentito in tutto il mondo, ha sempre mobilitato milioni di persone per la tutela della nostra casa comune. Il tema del 2022 è “Investire nel nostro pianeta", indicare soluzioni per combattere il cambiamento climatico e incentivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.



Per l'occasione, all'interno della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, alle ore 14 verrà tramesso su raiplay.it il panel "Ponti sul Mediterraneo": ambiente, solidarietà, lavoro verranno raccontati dalle testimonianze e dalle parole di chi vive il Mediterraneo; il mare non è sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire. Ecco perché si gettano ponti, ecco perché nel Mediterraneo si ritrovano i pericoli dei nostri tempi, ma anche le risorse per poterli superare.

In studio e da remoto si dialogherà di culture, economie, dialogo e scontro, rifugiati e accoglienza, corridoi umanitari, guerre dimenticate, integrazione e lavoro, con:



Marco Impagliazzo, presidente di Sant’Egidio



Emanuela C. Del Re, già Viceministra della Cooperazione Internazionale



Alberto Negri, giornalista



Marica Di Pierri, Associazione A Sud



Claudio Paravati, moderatore

La terza edizione di #OnePeopleOnePlanet è promossa da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari