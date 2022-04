news

Preghiera in occasione della Pasqua ortodossa con i profughi dall'Ucraina. Santa Maria in Trastevere, 24 aprile ore 12

Alle 12 il “Moleben”, presieduto da padre Andriy Vakhruschev – Presenti anche alcune famiglie di italiani che hanno offerto l’ospitalità





Domenica 24 aprile, alle 12, la basilica di Santa Maria in Trastevere apre le sue porte a centinaia di profughi ucraini, per lo più donne con bambini, per il “Moleben”, solenne preghiera di intercessione in occasione della Pasqua ortodossa, presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Alla celebrazione, dedicata alla Resurrezione e alla pace, partecipano centinaia di profughi ucraini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra, insieme ad alcune famiglie che hanno offerto l’ospitalità. Dopo la preghiera tutti sono invitati ad un pranzo pasquale nei locali della basilica.