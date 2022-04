news

Ucraina: un gruppo di anziani evacuati da Kiev trovano casa a Leopoli con la Comunità

L'amicizia con gli anziani della casa di riposo per artisti e attori a Kiev risale ai primi passi di Sant'Egidio nella capitale ucraina, tanti anni fa. Così, quando è scoppiata la guerra, la preoccupazione per questi amici tanto cari è stata subito una priorità per la Comunità di Kiev. L'istituto si trovava in una zona particolarmente pericolosa e si è provveduto quindi a evacuare gli anziani per farli arrivare a Leopoli, dove la situazione è più tranquilla.

Da allora, la Comunità si è messa in cerca di una casa, dove gli anziani potessero vivere insieme in maniera confortevole. Finalmente è stato trovato un appartamento e il 22 aprile gli anziani vi si sono trasferiti. Musiche e balli hanno accompagnato l'ingresso nella nuova casa, che rappresenta, in un momento così duro per tutto il paese, un'oasi di pace e un motivo di speranza.