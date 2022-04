news

A Barcellona, Sant'Egidio presenta un documento per chiedere più attenzione e un nuovo modello di assistenza e di cura per gli anziani dopo la pandemia

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Facilitare la visita di familiari, amici e volontari negli istituti. Costituire un nuovo modello di attenzione e cura per gli anziani in modo che possano trascorrere gli ultimi anni della loro vita a casa, con assistenza domiciliare accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno, integrando assistenza sociale e sanitaria.



Sono queste le richieste avanzate dalla Comunità di Sant'Egidio di Barcellona nel corso di una conferenza stampa in cui la Comunità ha presentato un documento che esamina la situazione degli anziani dopo gli anni della pandemia, con il loro carico di morti e di sofferenze.

In occasione delle nuove misure distensive adottate in Spagna, che non hanno però coinvolto sufficientemente gli anziani istituzionalizzati, Sant'Egidio ha presentato dati e proposte per promuovere un cambiamento nel modello di attenzione e cura degli anziani che possa garantire che gli anziani trascorrono gli ultimi anni della loro vita in casa.

Ha chiesto alla pubblica amministrazione di agire per facilitare la visita di parenti, amici e volontari agli anziani degli istituti. La conferenza stampa ha presentato un documento, qui allegato, che è stato inviato alle diverse amministrazioni pubbliche che gestiscono i servizi sociali e sanitari in Catalogna.



DOCUMENTO: UN NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA E CURA DEGLI ANZIANI