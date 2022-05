news

Porte aperte e inclusione al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca (Roma). Fino al 29 maggio la mostra DIS/INTEGRATION

Prossimi appuntamenti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca, aperto nel 2008 dalla Comunità di Sant’Egidio, è arrivata in questa primavera la mostra DIS/INTEGRATION, incentrata sui temi delle fragilità e delle disuguaglianze, dell'accoglienza e dell’integrazione, nonché su questioni di attualità come le migrazioni e i conflitti con le loro tragiche conseguenze, come si verifica oggi in Ucraina.



La mostra, ideata e promossa da Alessandro Zuccari con i Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio e l’artista César Meneghetti, è stata presentata fra dicembre e gennaio al Rettorato della Sapienza di Roma e ora è al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca, dove sarà visitabile fino al 29 maggio 2022.

Spazio di cultura e di solidarietà in una zona complessa e periferica della città, il Museo si pone come luogo di incontro per tutti, curando con particolare attenzione l’accoglienza verso i più fragili, con una presenza quotidiana di molteplici servizi e una proposta di apertura al mondo attraverso l’arte.



Video della trasmissione [APPLAUSI] di Rai1

PROSSIMI APPUNTAMENTI