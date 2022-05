news

La pace in Ucraina al centro di un dialogo tra studenti degli istituti superiori di Milano

Il 2 maggio 2022 si è svolto, presso il liceo artistico Giovanni XXIII di Milano, un incontro sulla pace di fronte alla drammatica situazione di guerra in Ucraina. Con oltre 100 studenti hanno dialogato una rappresentante della Comunità di Sant’Egidio di Milano e Fabio Fazio. Sono emerse tante riflessioni su come e perché non rinunciare ad essere costruttori di pace.