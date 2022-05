news

Festa della pace con le bambine e i bambini ucraini

il 13 maggio a Roma, Via dell’Archeologia 74, ore 17- 18:30

La guerra in Ucraina e la relativa emergenza profughi stanno mostrando un nuovo modello di accoglienza che Roma sembra decisa a portare avanti.

La Comunità di Sant'Egidio, impegnata sin da subito su questo fronte, vuole creare spazi e occasioni di integrazione e solidarietà perché le famiglie ucraine non si sentano solo ospiti di strutture ma accolte dalla cittadinanza.

Per questo, venerdì 13 maggio, nell'ampio atrio del Museo Laboratorio di Sant’Egidio - dove attualmente è allestita DIS/INTEGRATION, mostra d'arte degli artisti con disabilità dei laboratori di Sant’Egidio - si terrà una grande festa con profughi ucraini in fuga dalla guerra, in particolare bambini, arrivati in Italia da pochi giorni e accolti da famiglie, associazioni e luoghi di accoglienza di Sant'Egidio.

Oltre alla visita alla mostra, avrà luogo un momento ludico e ricreativo per tutti i bambini con artisti di strada, clown, trampolieri, e il celebre illusionista Andrea Sestieri.

Sarà presente come ospite speciale Rocío Muñoz Morales che farà festa insieme ai tanti volontari che operano per l'infanzia nel Municipio, come i Giovani per la Pace, che intratterranno i piccoli partecipanti con giochi e attività sul tema della pace.