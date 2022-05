news

Trasformare il bene in una professione. Il corso caregiver per italiani e stranieri. VIDEO

Trasformare il bene in una professione. Il corso per caregiver italiani e stranieri, mira proprio a questo, insegnare a fare del bene assistendo chi non è autosufficiente. 68 persone, soprattutto donne, italiane e straniere, provenienti da 42 paesi, hanno frequentato nonostante la pandemia un anno di lezioni teoriche e di tirocinio pratico presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma e la Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant’Egidio, fino ad arrivare a conseguire il diploma di caregiver specializzato, una marcia in più per chi vuol trovare lavoro nell’assistenza, ma anche per chi vuole stare accanto ad un familiare malato.