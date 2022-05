news

Alla vigilia della Festa della Repubblica i bambini romani manifestano per la pace. Mercoledì 1° giugno 2022 - ore 10:30 in Piazza del Popolo a Roma

Un appello agli adulti e ai responsabili delle nazioni

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 1° giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica, per ribadire con ancora più forza – insieme alla Costituzione - che l’Italia “ripudia la guerra”, le più giovani generazioni, bambini di diverse scuole della capitale, si ritroveranno in Piazza del Popolo per manifestare a tutti la loro voglia di pace. Saranno presenti anche minori ucraini.



Insieme ai Giovani per la Pace, il movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio, i bambini delle elementari hanno preso coscienza in questi ultimi mesi che la scuola è il luogo che sconfigge davvero la guerra, perché dà voce a chi non sa parlare, costruisce un legame anche nei quartieri dove esistono più divisioni e apre alla conoscenza del mondo.



Domani, in piazza, verranno portate anche alcune tra le lettere sulla pace scritte dai bambini di tutto il mondo, che la Comunità di Sant’Egidio ha raccolto per consegnarle al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.



In oltre tre mesi di guerra, tante iniziative per dire di "no" alla guerra, portate avanti dai giovani e dai giovanissimi, rappresentano una domanda aperta per gli adulti e per i responsabili delle nazioni, che la pace non riescono o non vogliono fare.