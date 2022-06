news

La Première Dame della Repubblica Centrafricana visita la Clinique DREAM della Comunità di Sant’Egidio

La scorsa settimana, Brigitte Touadera, la Première Dame della Repubblica Centrafricana, ha visitato il centro del Programma DREAM a Bangui. Durante la sua visita ha incontrato il personale sanitario che le ha illustrato le diverse patologie curate, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie delle donne e i bambini.



Successivamente, dopo aver salutato i numerosi pazienti del Centro, con una delegazione di DREAM ha condiviso la sua preoccupazione per i tanti malati del paese che non hanno possibilità di curarsi a causa della mancanza di strutture sanitarie adeguate e gratuite. La Première Dame ha poi ringraziato Sant’Egidio per il grande aiuto al suo paese, impegnandosi a mettere in atto una collaborazione tra DREAM e l’Associazione da lei presieduta per la protezione di donne e bambini.