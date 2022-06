appuntamento

"Sulla via di Damasco". Dall'Ucraina, gli aiuti di Sant'Egidio. Domenica 12 giugno ore 8,35 su RAI3

Ma non cambia il suo modo di essere e di raccontare la vita, l’uomo e le sue speranze, come fa da circa 30 anni. Ospite della puntata, Nello Scavo, giornalista di Avvenire e inviato speciale tra le ferite e “le prove dei nostri tempi”. Si trovava a Kiev il giorno dell’invasione russa lo scorso 24 febbraio. Il viaggio di Eva Crosetta tra alcuni inediti diari di guerra, dove risuonano i sentimenti della vita e dell’amore, comincia da Leopoli, con la testimonianza di Jurij Lifanse, della Comunità di Sant’Egidio. Segue il racconto del lavoro umanitario dei volontari italiani di Sant’Egidio, da altre trincee, quelle della solidarietà: ne parlerà Massimiliano Signifredi, con molti esempi di aiuti utili per i profughi di guerra. In chiusura, da Corato (BA), la storia di Youssouf, fuggito dal Senegal quando era ancora minorenne.