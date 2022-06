news

Da Roma a Leopoli: le vie della solidarietà. Nel filmato di "La via di Damasco" voci e immagini dell'impegno di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel video la testimonianza di Jurij Lifanse, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina, che racconta la situazione in particolare a Leopoli, dove da mesi la Comunità ha aperto un centro per aiutare quelli che fuggono dalla guerra.

Il racconto prosegue con un focus sul lavoro umanitario che sta coinvolgendo tanti in Italia ed Europa, soprattutto sul "fronte" della raccolta e l'invio di farmaci, soprattuto agli ospedali più vicini alle zone di combattimento.



Per saperne di più clicca qui