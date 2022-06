appuntamento

Il 17 Giugno a Brescia "Morire di Speranza", veglia di preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa

Alle ore 19:00 nella Chiesa di San Francesco, Via S. Francesco d'Assisi

Venerdì 17 Giugno si tiene a Brescia "Morire di Speranza", la veglia di preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, con la partecipazione di: Ufficio per il Dialogo Interreligioso, Ufficio per l’Ecumenismo, Frati Francescani, Ufficio per i Migranti, Associazione Centro Migranti, Missionari Saveriani, Caritas diocesana Brescia, Cooperativa Kemay, Chiesa Valdese, Fondazione Punto Missione Onlus.