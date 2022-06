appuntamento

In Svizzera, a Losanna, la preghiera "Morire di speranza", ha luogo sabato 18 Giugno

Alle ore 13:30 nella chiesa di Saint Laurent, Rue Saint-Laurent

La Giornata del Rifugiato viene commemorata dalla Comunità di Sant'Egidio di Losanna sabato 18 giugno. Si tratta di un'occasione per riunirsi nell'affermare una diversa cultura dell'ospitalità e per esprimere la nostra solidarietà e la nostra indignazione per l'oblio delle migliaia di persone anonime che hanno perso la vita in mare o sulla strada che porta ai confini dell'Europa.