news

Inaugurazione a Ostia, presso lo storico prefabbricato di Piazzale della Stazione Vecchia, della mostra DIS/INTEGRATION, ore 18

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Ostia, venerdì 17 giugno alle ore 18:00 sarà inaugurata, presso lo storico prefabbricato di Piazzale della Stazione Vecchia, la mostra DIS/INTEGRATION (www.dis-integration.org), incentrata sui temi delle fragilità e delle disuguaglianze, dell'accoglienza e dell'integrazione, nonché su questioni di attualità come la crisi ambientale e i conflitti con le loro tragiche conseguenze.



La mostra, già allestita con successo fra dicembre e gennaio scorsi al Rettorato della Sapienza di Roma, poi all’interno del Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca, è ideata e promossa da Alessandro Zuccari con i Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio e l'artista César Meneghetti.



Le opere in mostra, realizzate da artisti e artiste con disabilità, suggeriscono un nuovo mondo possibile, mettendo in opera la loro verità e il loro pensiero, per offrire al pubblico proposte per un futuro comune e inclusivo in un tempo segnato dal disorientamento della pandemia e da una nuova guerra in corso.



Per l’occasione, il plesso che ospita la mostra, crocevia di incontri e progetti di inclusione e accoglienza e a poche centinaia di metri dal lungomare, è stato impreziosito da murales, opere di un collettivo artistico che collabora attivamente con i laboratori di Sant’Egidio, a cui aderiscono alcuni tra più prestigiosi rappresentanti della street artist della scena romana, come: Jesus TT, LUS57, RAW e Terentino_rie, Gojo.



L’iniziativa è Patrocinata dal Municipio X,

Sostenuta da Fondazione Charlemagne attraverso il programma “periferiacapitale”



Alla inaugurazione interverranno:

ANTONELLA SBRILLI, docente di Storia dell’arte contemporanea, Sapienza

ROBERTO GUALTIERI, Sindaco di Roma

ALESSANDRO ZUCCARI, prorettore al Patrimonio artistico, storico e culturale della Sapienza

FAUSTO TROMBETTA, direttore di Canale 10

STEFANIA MANCINI, Consigliere delegato di Fondazione Charlemagne



Gli attori NICCOLÒ SENNI e PAOLA MICHELINI, leggeranno un reading di testi tratti da opere degli artisti alternate a brani di autori contemporanei



DIS/INTEGRATION a OSTIA

La mostra è aperta dal 10 giugno al 31 luglio 2022.

Piazzale della Stazione vecchia (plesso prefabbricato)

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 18:30 alle 22:00

La mattina solo su prenotazione: [email protected]