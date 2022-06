news

Andrea Riccardi in visita alle Comunità di Parma e Reggio Emilia

Il 24 giugno, Andrea Riccardi ha incontrato le Comunità di Sant'Egidio di Parma e Reggio Emilia. È stata un'occasione per parlare delle diverse crisi – la pandemia, le guerre, i cambiamenti climatici – che in un mondo globalizzato toccano e chiamano alla responsabilità ogni comunità.

Hanno partecipato all'incontro i Giovani per la Pace, che hanno raccontato del loro lavoro, sia durante la pandemia, che per organizzare in questi giorni la Summer School, che sta raccogliendo in particolare i bambini ucraini arrivati in città da qualche mese.

Particolarmente significativo l'incontro con i giovani profughi siriani giunti da Homs, grazie ai Corridoi Umanitari e ospitati a Parma presso il Convento dell'Annunziata dei Frati Minori.