A Madrid il 29 Giugno "Mai più morti sulle frontiere!", Preghiera per i morti, i feriti e tutte le vittime dimenticate della tragedia di Melilla

Alle ore 20:00 nella Chiesa di Nuestra Señora de las Maravillas, Calle 2 de mayo 11

Il 29 Giugno, in memoria dei caduti, dei feriti e dei dimenticati della recente tragedia di Melilla, la Comunità di Sant'Egidio di Madrid indice alle ore 20:00 nella Chiesa di Nuestra Señora de las Maravillas la preghiera "Mai piu morti sulle frontiere!", per ricordare tutte le vittime di questa tragedia e per chiedere uno sguardo più umano verso migranti e rifugiati.