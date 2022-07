news

Visita a Sant'Egidio della ministra degli Esteri del Kenya, Mme Raychelle Omamo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La ministra degli Esteri del Kenya, Mme Raychelle Omamo, ha visitato la Comunità di Sant'Egidio a Roma. "Una tappa importante del mio viaggio a Roma - ha detto la ministra - ammiro il vostro continuo impegno per la pace, in particolare in Sud Sudan. Pace in Sud Sudan significa pace anche per il Kenya".

La visita è stata l'occasione per ribadire il sostegno del governo kenyota al lavoro per la pace e alle iniziative di solidarietà di Sant'Egidio in Africa orientale, come in Uganda e nello stesso Kenya, dove è presente anche il programma Dream per la lotta all'AIDS e alla malnutrizione, una questione cruciale in questo periodo che vede diverse regioni africane fronteggiare una grave crisi alimentare. Da qui l'importanza di una più stretta collaborazione tra Sant'Egidio e Kenya per la lotta alla povertà nelle aree rurali del paese.