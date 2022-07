appuntamento

Cifre, dati, storie, riflessioni a partire dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il 12 luglio a Ostia, Via dei Pallottini 10, ore 18.30

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 12 luglio 2022 a OSTIA alle ore 18:30, presso il TEATRO NINO MANFREDI in via dei Pallottini 10, nell'ambito della mostra DIS/INTEGRATION, intervengono:



Luca Serianni, Accademico dei Lincei

con una riflessione dal titolo: Diritti (non) dati



Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio

con una riflessione dal titolo: Corridoi Umanitari, l'integrazione possibile