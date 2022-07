news

La risposta di Sant'Egidio alla guerra in Ucraina è più solidarietà: un nuovo centro a Leopoli. VIDEO

Un video-racconto del lavoro della Comunità di Sant'Egidio a Leopoli. Il centro è aperto 3 volte alla settimana, e riceve 50/60 famiglie al giorno, provenienti da tutta l'Ucraina, soprattutto dalle zone occupate. Gente che ha perso la casa, e vive nei centri per i rifugiati, in scuole, in alloggi di fortuna. La povertà cresce, perché con la guerra l'economia è crollata.



Il primo centro di distribuzione di aiuti è stato aperto a Ivano-Frankivs'k all'inizio della guerra. Attualmente riceve 3000 persone al giorno, ed è un centro di smistamento degli aiuti che arrivano da altri paesi e vengono distribuiti in tutta l'Ucraina.

Nelle ultime settimane, però, gli aiuti internazionali sono diminuiti e per questo Sant'Egidio ha deciso di aprire un secondo centro per la distribuzione di pacchi alimentari, vestiti e generi di prima necessità.

Sostieni i nostri aiuti all'Ucraina e ai profughi