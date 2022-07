news

Concluso il progetto "Costruiamo insieme il futuro – Inclusione di minori e famiglie in condizioni di fragilità sociale"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si è concluso alla fine di febbraio il progetto “Costruiamo insieme il futuro – Inclusione di minori e famiglie in condizioni di fragilità sociale”, finanziato dall’Otto per mille della Chiesa Valdese, che ha consentito la realizzazione di interventi di sostegno e supporto scolastico rivolti a minori rom, residenti nei quartieri a più alta fragilità sociale a Roma.

Grazie al contributo è stato possibile proporre un modello di intervento integrato e favorire l’inclusione sociale di 67 minori rom, immigrati o in condizione di fragilità sociale (6-14 anni), attraverso il sostegno allo studio, il monitoraggio del percorso scolastico, grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici romani, e un percorso premiante (borsa di studio mensile per chi ha mantenuto un percorso scolastico positivo). Sono state in tutto selezionate 42 famiglie che hanno sottoscritto gli accordi per i 67 minori: tutti i bambini e ragazzi sono per lo più residenti nei campi rom o vivono in condizione di particolare precarietà abitativa (baracche, campi, occupazioni abitative).



Gli ultimi due anni scolastici sono stati critici per i minori, soprattutto per coloro che già prima della pandemia avevano gravi difficoltà di accesso alla scuola. Il sostegno allo studio, realizzato grazie al lavoro di molti giovani volontari nelle Scuole della Pace, ha permesso a bambini e ragazzi di migliorare il percorso scolastico e la socializzazione al di fuori del contesto dei campi o delle relazioni unicamente legate alla dimensione familiare.



Grazie al progetto, tutti i minori presi in carico hanno migliorato il proprio andamento scolastico e sono stati promossi. L’accesso a opportunità educative atte a contrastare l’isolamento sociale e la dispersione scolastica dei minori, ha facilitato così il loro percorso di ritorno a scuola, consentendo di porre un argine al rischio di abbandono scolastico. Le famiglie sono state aiutate a mantenere o instaurare contatti con gli insegnanti e gli istituti scolastici, a preparare il materiale e usare il registro elettronico, a regolarizzare l’iscrizione dei figli nei casi in cui questo non fosse stato fatto.

www.ottopermillevaldese.org