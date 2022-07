news

Prosegue la Sant'Egidio Summer, perché questa estate nessuno resti solo

La Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani ha rappresentato un momento straordinario di incontro tra giovani e anziani nella #santegidiosummer. Perché sono loro, gli anziani, al centro della nostra attenzione, in un'estate molto difficile, con lunghe e frequenti ondate di calore, che sta complicando la loro condizione di fragilità, spesso aggravata dalla solitudine. A Genova, Napoli, Roma, Novara e Padova, Rovigo, Catania e in tante altre città sono numerose le proposte mirate al prendersi cura di loro, cercando di non lasciarli soli: viaggi organizzati, momenti di socialità, servizi di aiuto, spesa e medicinali a domicilio, ma anche solo "4 chiacchiere" per rompere la solitidine. Estate difficile anche per i senzatetto: anche per loro la Comunità ha organizzato giornate di vacanza, mentre prosegue senza interruzione l'attività dei centri di aiuto alimentare, le mense e le cene itineranti nonché, in alcuni luoghi come ad esempio a Genova, servizi docce e locali climatizzati per trascorrere le ore più calde del giorno.

Diverse le iniziative riguardano i rifugiati e i bambini. A Novara, insieme all’Università del Piemonte, sono organizzate delle lezioni di Lingua e Cultura italiana; e, sempre nella città piemontese, molti ragazzi ucraini hanno deciso di ricambiare l’accoglienza ricevuta, dando una mano con i bambini delle Summer School, organizzate dalla Comunità, assistendoli sia con i compiti che con le attività sportive. “Questa è un’esperienza che mi sta arricchendo - ha detto Viktoria, una ragazza ucraina arrivata in Italia da poco - perché mi consente di aiutare i più piccoli, ma anche di parlare, e di imparare, a parlare italiano".

Proprio ieri, inoltre, è arrivato a Cipro il primo gruppo di Sant'Egidio per avviare le attività con i profughi presenti nell'isola, che proseguiranno tutto il mese di agosto.