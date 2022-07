news

A Nettuno, sul litorale vicino Roma, la preghiera "Morire di Speranza", in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l'Europa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si è tenuta il 21 luglio 2022 a Nettuno, nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie e di Santa Maria Goretti, "Morire di Speranza".

La preghiera, in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l'Europa, è stata officiata da Don Luis Fernando Lopez Gallego, alla presenza del rettore del Santuario e del passionista Padre Pasquale Gravante. La preghiera si è poi conclusa con una processione verso il mare, che ha accolto una corona di fiori in ricordo di quanti sono morti in mare.