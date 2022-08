news

Diversi ma non estranei: santegidiosummer a Monaco, in Germania

Anche a Monaco per Sant’Egidio l’estate non è un tempo di dispersione. In tanti sono stati accolti nel parco dell’Accademia Cattolica per mangiare insieme, ascoltare la musica e ballare, giocare alla lotteria e godere dell’atmosfera. Hanno partecipato gli anziani della casa di riposo St. Elisabeth, i bambini della Scuola della Pace, i profughi dell’Ucraina e coloro che frequentano la mensa. La possibilità di ritrovarsi insieme ha coronato un desiderio che albergava in tanti in questo tempo difficile, in cui spesso si è rimasti da soli. Questo incontro è stato il frutto dello sforzo di non abbandonare nessuno durante i momenti più duri della pandemia.

La stessa esperienza si è vissuta nella cerimonia della consegna dei diplomi della scuola di lingua tedesca, una lingua difficile ma chiave per l’integrazione. Alla cerimonia hanno preso parte persone di 24 nazionalità ed è stata arricchita dalle pietanze tipiche di ciascun paese che gli studenti hanno portato per sottolineare l’importanza dell’evento.