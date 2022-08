news

A Balaka, in Malawi, è stato inaugurato "L'asilo di Alice"

Qualche giorno fa a Balaka, in Malawi, è stato inaugurato "L'Asilo di Alice", che accoglierà per la scuola e i pasti 50 bambini del distretto di Mpzenia, uno dei più poveri della città.

La scuola, totalmente gratuita, sorge in una zona poverissima, con un tasso di istruzione ancora molto basso, dove più del 60% dei bambini abbandona gli studi prima della terza media.

E' dedicata ad una ragazza di Genova, morta in giovane età per una grave malattia. I suoi genitori l'hanno voluta donare alla Comunità, affinchè "da questo dolore, possa nascere tanta gioia per questi bambini”, come ha detto la mamma di Alice alla cerimonia di apertura a cui hanno partecipato più di 200 persone tra bambini, famiglie, capo villaggio, diocesi e i membri della Comunità di Sant’Egidio di Balaka e di Genova.