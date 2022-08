news

A Villa Literno, in Campania, ricordo nella preghiera di Jerry Masslo e di tutte le vittime del razzismo e dell'intolleranza

Alle ore 17:30 in via S.Maria a Cubito

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione del 33o anniversario della morte, mercoledì 24 Agosto alle 17:30 nel cimitero di Villa Literno si terrà la preghiera in ricordo di Jerry Masslo. Con lui verranno ricordati tutti gli immigrati e gli italiani che hanno perso la vita nelle campagne italiane, insieme alle vittime del razzismo e dell'intolleranza.

In un tempo difficile, che ha visto registrare nuovi atti di razzismo e il gravissimo omicidio di Alika, nigeriano, a Civitanova Marche, non vogliamo dimenticare il dramma dei braccianti stranieri sfruttati nelle campagne e costretti a vivere in alloggi più che precari. Di fronte a sentimenti di intolleranza e alla predicazione dell’odio, che corre troppo spesso sui social, occorre invece costruire, per tutti, un futuro di pace, di giustizia e di integrazione.