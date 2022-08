news

Preghiera e solidarietà a Lima con le famiglie rimaste senza casa per un devastante incendio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Lima, in un quartiere popolare collocato nel centro della città, il Cercado, c'è un agglomerato di casette di legno in cui vivono le famiglie più povere della Scuola della Pace. I più fragili hanno sofferto nella pandemia, hanno dovuto accettare il dolore della perdita dei familiari e degli amici a causa del Covid-19. In questi tempi difficili, il 1° agosto un incendio ha gravemente danneggiato alcune case, in uno stretto vicolo vicino ai binari del treno, dove vivono molti dei bambini della Escuela de la Paz.



Rispondendo all'appello dei Giovani per la Pace, molte persone del quartiere hanno donato beni di prima necessità e riparo per poter trascorrere le fredde notti invernali di agosto: cibo, medicine, vestiti. Domenica 7 agosto si è svolta una preghiera con le famiglie e gli amici si sono distribuiti i primi aiuti. Questa solidarietà concreta ha commosso tutti: questi piccoli gesti sono il frutto di una semina di amicizia di tanti anni e hanno coinvolto tanti a partire dai più piccoli.