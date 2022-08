news

A un anno dalla resa di Kabul, Ferragosto di solidarietà con i rifugiati afghani, insieme ad anziani e senza dimora

Feste della solidarietà insieme agli afghani arrivati con i corridoi umanitari e ai rifugiati ucraini. Cocomerata con i detenuti di Rebibbia. Pranzi con senza dimora e anziani in diverse città italiane