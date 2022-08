news

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Andrea Riccardi

(ANSA) Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. A quanto si apprende, tra i temi del colloquio in primo piano la preoccupazione per la guerra in Ucraina, giunta ormai a sei mesi dal suo inizio, per le vittime che ha provocato e il futuro delle famiglie che sono state costrette ad abbandonare il loro paese. Anche per gli altri conflitti che continuano in diverse parti del mondo, si è sottolineata l'importanza del ruolo che possono svolgere le religioni a favore della pace e la necessità di moltiplicare l'impegno per l'accoglienza ai rifugiati con il sistema dei corridoi umanitari.