Le vacanze solidali della Comunità di Sant'Egidio di Parma insieme agli anziani

La Comunità di Sant’Egidio di Parma, anche in questo anno in cui gli anziani negli istituti sono rimasti isolati, ha organizzato per loro delle vacanze solidali.



Gli ospiti, provenienti da tre case di riposo di Parma e dal Co-housing della Comunità, inaugurato più di un anno fa in piena pandemia, hanno trascorso insieme un periodo di soggiorno presso il Seminario Vescovile di Bedonia, vivendo giorni sereni e aprendo di nuovo il cuore alla speranza e al valore umano dell’amicizia.



Durante la vacanza c’è stato anche il tempo per un pensiero a chi è in guerra: in particolare a chi vive in Ucraina e a chi sta fornendo aiuti alle persone colpite dalla guerra. Per questo, durante le liturgie che si sono svolte all’interno del Santuario di San Marco a Bedonia, c’è stata una raccolta fondi per comprare farmaci in loro favore.